Sonic moest het stoere alternatief voor Mario worden, maar delfde het onderspit

Wie denkt aan iconische figuren uit de gamegeschiedenis, komt al gauw bij Mario of Pac-Man uit. Maar Sonic: the Hedgehog mag zich toch ook zeker in dit rijtje scharen. Dit jaar viert de blauwe egel zijn dertigste verjaardag.

Hij speelt misschien niet meer de allerbelangrijkste rol in het gamelandschap van vandaag, maar de geschiedenis had er heel anders uit kunnen zien zonder Sonic. In de jaren 80 was Nintendo alleenheerser op de gamesmarkt. Het Japanse bedrijf had de industrie eigenhandig uit het slop getrokken, nadat die in 1983 in elkaar was gestort. Vooral door een stroom aan slechte spellen was het vertrouwen in games naar een dieptepunt gezakt, totdat Nintendo met platformheld Mario en andere hoogwaardige producten dat vertrouwen weer herstelde.

Het was in die tijd bijna ondenkbaar dat iemand Nintendo nog naar de kroon kon steken, totdat Sega op de markt verscheen. Hun eerste spelcomputer ging geruisloos voorbij, maar de Sega Mega Drive was een regelrecht succes, mede dankzij hun nieuwe mascotte.

Stoer en cool

Sonic is verzonnen om klanten weg te lokken bij Nintendo’s brave loodgieter Mario en zijn kleurrijke avonturen. Ontwikkelaars Yuji Naka en Naoto Oshima vroegen hun team om ideeën en schetsen voor een eigen gameheld. Bij een bezoek aan Amerika vroeg Oshima aan willekeurige voorbijgangers welk ontwerp ze het meest aansprak. De coole egel met spikeharen sprong er het meest uit. Een nieuwe mascotte was geboren.

Sega wist de aandacht te grijpen met een briljante marketingstrategie. Het bedrijf richtte zich op tieners die zichzelf net wat te oud vonden voor de kinderlijke uitstraling van concurrent Nintendo. In hun reclamekaravaan door Amerikaanse winkelcentra mochten kinderen met zowel Mario als Sonic spelen, waarna ze eerlijk moesten zeggen welke ze leuker vonden. Sonic won dit telkens weer, puur vanwege zijn snelheid en rebelse houding.

Met dit ‘coole’ promotiemateriaal maakte Sega furore en stonden ze in Amerika zelfs een tijdje op gelijke voet met Nintendo. ‘Sega does what Nintendon’t’ was hun gevleugelde uitspraak. Het bedrijf deed alles om te laten zien dat zij fris en hip waren, en Nintendo oubollig en voor kleine kinderen. Sonic was daar het symbool van.

Verval

Vanaf het midden van de jaren 90 raakte Sega echter in verval, en Sonic viel met ze mee. Het bedrijf bracht te snel achter elkaar nieuwe spelcomputers en accessoires uit, die achterbleven bij de concurrentie en niet genoeg werden ondersteund met nieuwe spellen. Fans kwamen daardoor niet meer opdraven voor de Dreamcast, wat uiteindelijk de laatste spelcomputer van Sega was.

Sonic verdween daardoor ook uit het zicht, al bleef Sega wel games voor andere systemen ontwikkelen. Het bleek moeilijk om de supersnelle gameplay van de egel naar een driedimensionale wereld te brengen, terwijl Mario die stap feilloos maakte. De naam van Sonic verloor zijn glans met middelmatige tot ronduit slechte spellen.

Nadat Sega de spelcomputermarkt verliet en de concurrentiestrijd met Nintendo was verloren, werd Sonic zelfs een soort tam vriendje van Mario. Sinds 2007 verschijnen ze bijvoorbeeld samen in games rond de Olympische Spelen.

Comeback

Al die rollen aan de zijlijn hielden Sonic een beetje in leven, ook al lagen zijn hoogtijdagen achter hem. Die sluimerende aanwezigheid vormde de perfecte springplank om weer groots terug te keren, zeker in deze tijden waarin veel geld verdiend wordt met nostalgie.

In 2017 bracht Sega de game Sonic Mania uit, voornamelijk gemaakt door fans van het eerste uur die inmiddels zelf gameontwerpers waren geworden. Het was een perfecte recreatie van wat Sonic in de jaren 90 zo goed maakte: snelheid, attitude en slim ontworpen hindernisbanen.

Sonic kreeg nieuw elan en door die nostalgie was de blauwe held klaargestoomd voor een tweede leven. Zo groot als Mario zal hij nooit meer worden, maar een erg geslaagde bioscoopfilm met Jim Carrey bracht in 2020 toch ruim 300 miljoen dollar in het laatje.

Dit jaar is het dus dertig jaar geleden dat de egel voor het eerst over onze beeldschermen rende. Sega viert het door deze maand Sonic Colors opnieuw uit te brengen, een redelijk ontvangen game uit 2010. Voor volgend jaar is er een gloednieuwe Sonic-game aangekondigd, waarvan we tot nu toe alleen een korte teaser hebben gezien. En in 2022 verschijnt het tweede deel in de filmreeks in de bioscopen, met Idris Elba als grote Hollywood-naam. Sonic is dus nog lang niet uitgeraasd.

