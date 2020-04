Sony maakt nieuwe releasedatum voor The Last of Us Part II bekend

Sony heeft een nieuwe releasedatum bekendgemaakt voor The Last of Us Part II. Nadat de release van de game al twee keer eerder werd uitgesteld, moet het spel nu op 19 juni in de winkels liggen.

The Last of Us Part II had eigenlijk op 29 mei moeten verschijnen, maar volgens Sony gooide de coronacrisis roet in het eten. Begin april werd daarom bekendgemaakt dat de game voor onbepaalde tijd zou worden uitgesteld. Het spel lijkt nu toch weer iets sneller uitgebracht te worden dan fans in eerste instantie dachten.

Het was overigens niet de eerste keer dat de game werd uitgesteld. Aanvankelijk sprak Sony van een verschijning op 21 februari voor de PS4-game, die al in 2016 werd aangekondigd. Het eerste deel van de game is meer dan 17 miljoen keer verkocht.

Zombies

In 2013 maakten gamers wereldwijd kennis met Joël en Ellie, de hoofdpersonages van PlayStation 3-spel The Last of Us. De twee moesten zien te overleven in een wereld die is vergeven van zombies.