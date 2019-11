Sony Xperia 5 review: de dunne lijn tussen waterdrager en uitblinker

ReviewSony kondigde op elektronicabeurs IFA al zijn nieuwste smartphone aan en inmiddels heeft deze ons testlab bereikt. Wij bekeken de Sony Xperia 5, een high-end toestel dat tussen de dure Xperia 1 en goedkope Xperia 10 wordt gepositioneerd. Deze smartphone valt dus in het duurdere middensegment. Of ie’ daarmee ook direct bestaansrecht heeft, lees je in deze review.

Dit is een verkorte versie van een uitgebreide review van Hardware Info. Alle testresultaten bekijken? Check dan de volledige review hier.

Ontwerp

De meest opvallende feature van de Xperia 5 is toch wel zijn lange, smalle vorm. Ten grondslag aan de maat van het toestel (157,8 x 68,7 x 9,4 mm) ligt de keus van Sony om de toestellen uit de hernieuwde Xperia-serie van een bredere 21:9 beeldverhouding te voorzien. Tot op heden is Sony praktisch de enige fabrikant die zo ver gaat, de rest houdt het over het algemeen op smallere verhoudingen als 19:9. Een van de redenen voor Sony om dit te doen is dat dit de gangbare verhouding in de filmwereld is, waar Sony geen onbekende is.

Waarom je ons kan vertrouwen

AD Tech baseert zich altijd op de testresultaten van het professionele testlab van Tweakers en Hardware Info. Hier werken 12 mensen full time aan het op professionele, wetenschappelijk verantwoorde wijze analyseren, testen en vergelijken van producten. Onze tests zijn gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek. Fabrikanten laten regelmatig en graag hun producten door ons testen, maar let wel: wij worden nooit betaald voor de resultaten. Ondanks dat ontvangen wij graag jouw feedback.

Het aangezicht van de Xperia 5 is zoals we van Sony gewend zijn dus anders dan die van de vele toestellen die samen de grijze massa van de markt opmaken. De Xperia 5 voelt enigszins bulky aan door de dikte in combinatie met de nauwelijks curved aflopende randen en hoeken, maar ligt prettig stevig in de hand. Daarbij is de afwerking ogenschijnlijk van hoog niveau, wat wordt onderstreept door de IP65-rating die bescherming tegen stof en sproeiwater garandeert.

Volledig scherm De achterzijde van de Sony Xperia 5 © Hardware Info

Onder de motorkap

De Sony Xperia 5 scoort erg hoog in onze prestatietests, soms zelfs beter dan de Xperia 1, zijn grote broer en het vlaggenschip van Sony. Dat is ook niet gek. De telefoon is uitgerust met de Snapdragon 855 van Qualcomm, momenteel de krachtigste interne chip van het bedrijf. De Xperia 5 komt met 128 gb aan opslag, dat eventueel nog uit te breiden is met een SD-kaart van maximaal 512 gb. De telefoon draait op besturingssysteem Android 9 Pie, maar een update naar het nieuwe Android 10 is mogelijk.

De Sony Xperia 5 is uitgerust met een niet-verwisselbare batterij met een gemiddelde capiciteit. De meegeleverde lader is echter ondermaats, waardoor de Xperia 5 in beide laadtesten stijf onder aan de ranglijst eindigt. Gelukkig is het resultaat van onze accutest een stuk rooskleuriger. Daar houdt de Xperia 5 het zo’n 9 uur vol, enkel de Huawei P30 Pro (9,5 uur) en Oppo Reno 10x Zoom (12,3 uur) doen het nog beter. Als we ten slotte de resultaten uit andere tests bekijken moeten we concluderen dat de accu geen onderdeel is waarop de Xperia 5 ten opzichte van de naaste concurrentie weet uit te blinken. Bij werken op 4G noteren we 7,6 uur, terwijl de Huawei P30 Pro het bijna 12 uur volhoudt en ook op wifi steekt de 8,6 uur van de Xperia 5 wat schril af tegen de 13,7 uur van de P30 Pro.

Volledig scherm De achterzijde van de Sony Xperia 5 © Hardware Info

Conclusie

Met de Xperia 5 brengt Sony een toestel op de markt dat net onder het ultieme vlaggenschip Xperia 1 wordt gepositioneerd. De Xperia 5 doet behoorlijk wat dingen goed. Zo zijn zowel de resultaten van de systeem- als grafische benchmarks uitstekend, heeft het toestel een onderscheidend design en met de geheugenconfiguratie en de connectiviteitsspecificaties is ook weinig mis. Daarbij heeft het toestel een aardige camera en een nauwelijks aangepaste Android-versie. Het display had wat beter afgesteld mogen worden en de resultaten van de accutests zijn overwegend teleurstellend.