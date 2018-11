Soundbars, subwoofers en slimme assistenten: dit zijn nu de beste deals voor geluid

Recensie Pokémon Let's Go brengt de nostalgi­sche Poké­mon-verslaving terug

21 november Dat het mobiele spel Pokémon Go tot de ultieme terugkeer van de Pokémonhype van het vorige decennium heeft geleid, is een understatement. De winkels liggen sinds de zomer van 2016 vol Pokémonspullen en ook het mobiele spel zelf is nog steeds populair. Sterker nog: Pokémon Go beleeft een soort comeback, waarbij het aantal actieve gebruikers voor het eerst in lange tijd weer duidelijk is gestegen.