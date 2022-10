Spionagesoftware Pegasus is groter probleem dan gedacht: ‘Democratie staat onder druk’

Spotify lijdt verlies na forse investerin­gen in podcasts

Muziekstreamingdienst Spotify heeft het derde kwartaal afgesloten met een verlies, door stijgende marketinguitgaven en investeringen in podcasts en luisterboeken. Het bedrijf meldde ook last te hebben van terughoudendheid bij adverteerders die reclametijd inkopen op Spotify. Tegelijkertijd groeit het aantal gebruikers dat muziek via Spotify luistert nog altijd hard.

