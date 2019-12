Spotify staat geen politieke advertenties toe in 2020

Topcardio­loog eist geld van Apple: ‘Mijn uitvinding zit in de Apple Watch’

29 december Een cardioloog uit New York heeft Apple aangeklaagd omdat het techconcern ongevraagd een door hemzelf gepatenteerde uitvinding zou hebben verwerkt in de Apple Watch. De arts beweert dat het slimme horloge inbreuk maakt op zijn patent voor een methode om een ​​onregelmatige hartslag te detecteren. Via een rechtszaak hoopt hij bij Apple een schadevergoeding te kunnen loskrijgen.