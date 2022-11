Spotify Wrapped 2022: hoe je jouw lijstjes met favoriete muziek en artiesten kunt vinden

Het jaar zit er bijna op en dat betekent dat het jaarlijks terugkerende cadeautje voor luisteraars van Spotify er weer is. Sinds vandaag kunnen luisteraars van de populaire streamingdienst weer genieten van hun eigen Spotify Wrapped: een overzicht van de artiesten, nummers en podcasts die een gebruiker in het afgelopen jaar het meest heeft afgespeeld.

Wat is Spotify Wrapped?

Wrapped verschijnt ieder jaar begin december op de streamingdienst. Spotify baseert de statistieken over het luistergedrag van haar gebruikers op basis van de gegevens die zijn verzameld tussen 1 januari en 31 oktober van het afgelopen jaar.

Ieder jaar geeft Spotify het statistiekenlijst een eigen tintje. Dit jaar is het een soort persoonlijkheidstest: bij het bekijken van de Wrapped-pagina zegt Spotify wat voor type luisteraar je bent. Ben je iemand die vaak iets terugluistert, of juist een avonturier die steeds nieuwe muziek opzoekt?

Waar vind ik mijn Spotify Wrapped?

Je kunt jouw Spotify Wrapped bekijken in de officiële app van de muziekdienst. In de app zal Wrapped standaard in je startscherm staan, als je erop klikt vind daar al het beste van 2022 én een terugblik op jouw jaar.

Hoeveel minuten heb ik op Spotify geluisterd in het afgelopen jaar?

Spotify laat een top vijf van meest geluisterde artiesten, nummers en podcasts zien. Ook krijg je in je Wrapped te zien hoeveel minuten je in totaal naar muziek hebt geluisterd in het afgelopen jaar en welk genre je het meest beluisterde. Ook alle muziek en podcasts die je privé en offline luistert, worden meegeteld in het aantal minuten.

Hoe beïnvloed ik mijn Spotify Wrapped?

Luister je voor het slapengaan altijd naar rustgevende deuntjes of schaam je je voor bepaalde guilty pleasures? Luister deze dan in een privésessie om te voorkomen dat deze nummers ook in je Wrapped zichtbaar zijn.

Naast jouw persoonlijke terugblik, brengt Spotify ook naar buiten welke artiesten, nummers en podcasts er per land het meest werden gestreamd. Antoon is de meest gestreamde artiest in Nederland, gevolgd door Ed Sheeran, The Weeknd, Drake en David Guetta.

Meer doen met Spotify

Je kunt in Spotify steeds meer: je kunt sinds dit jaar ook afspeellijstmappen, albums én eigen bestanden toevoegen. Hier lees je hoe je dat doet, en vind je meer tips en tricks voor Spotify.

