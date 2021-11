Squid Game van de troon gestoten: waar gaat de nieuwe Netflix-hit Arcane over?

In tientallen landen is Netflix-serie Squid Game niet langer de meest bekeken serie op het streamingplatform. De wereldwijde hit is van de troon gestoten door Arcane , een animatieserie die is gebaseerd op een van de grootste games op aarde.

Wekenlang had bijna iedereen het alleen maar over Squid Game. De Koreaanse serie werd in korte tijd de populairste reeks bij streamingdienst Netflix, met 111 miljoen kijkers op 12 oktober.

De serie stond wekenlang op nummer één in de hitlijsten van de dienst, maar daar is deze week verandering in gekomen. In 38 landen staat de gloednieuwe animatieserie Arcane nu op de hoogste plek, waaronder in België, Frankrijk, Duitsland en Rusland. Dat blijkt uit statistieken van analysesite FlixPatrol.

In Nederland scoort de serie iets minder, met een zevende positie in de lijst. Maar kijk je naar wereldwijde cijfers, dan staat Arcane op de hoogst haalbare plek. Daarmee wordt de nieuwe reeks deze week het meeste bekeken.

Plot

Arcane is een nieuwe serie gebaseerd op de game League of Legends. Daarin wordt het verhaal verteld over de zusjes Jinx en Vi. Die hebben in de game al langer een conflict, maar in de serie wordt duidelijk wat er achter de zusterstrijd schuilt.

De League of Legends-wereld is een soort moderne fantasy die grenst aan sciencefiction, met zowel zwaardvechters als geavanceerde technologie. Dat is allemaal gedetailleerd en schilderachtig in beeld gebracht. Het is een animatieserie, maar hij is niet voor kinderen bedoeld. Onderwerpen zoals seks en geweld komen rijkelijk aan bod.

League of Legends

League of Legends is een van de populairste games ter wereld. Spelers nemen het in twee teams van vijf tegen elkaar op terwijl ze andermans hoofdkwartier proberen te veroveren. Dat zit vrij complex in elkaar, wat het een populaire game maakt bij e-sporters. Bij het recente WK League of Legends ging de grote winnaar naar huis met een half miljoen dollar.

Het spel wordt gemaakt door de Amerikaanse ontwikkelstudio Riot Games, die inmiddels meerdere games heeft gemaakt die zich in dezelfde wereld afspelen. Zo verscheen eerder bijvoorbeeld het digitale kaartspel Legends of Runeterra. Al die games worden door bij elkaar 180 miljoen mensen gespeeld, verklapte de ontwikkelaar recent.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waarom is Arcane ineens zo’n hit?

Arcane verscheen afgelopen weekend en is in korte tijd een grote hit geworden. Het is nog wat te vroeg om zeker te weten wat achter dit succes schuilt, maar vermoedelijk spelen de achterliggende games een grote rol. Al die 180 miljoen spelers zijn immers mogelijk in de serie geïnteresseerd, en zijn door het recente WK extra fanatiek.

Recensenten wijzen er bovendien op dat de serie zelfs leuk is als je de games niet hebt gespeeld, waardoor Arcane zich niet alleen beperkt tot een kleine schare fans. Dat benadrukken ook de makers van de reeks in een gesprek met deze site.

Is de hele serie er nu al?

Netflix heeft afgelopen weekend de eerste drie afleveringen van Arcane uitgebracht. De volgende drie verschijnen komend weekend, waarna de laatste drie een week later worden uitgebracht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.