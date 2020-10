Start afhandeling claim Consumentenbond voor ‘gratis’ telefoon

De Hoge Raad oordeelde in 2014 en later in 2016 opnieuw dat mobiele telefoons die in combinatie met een abonnement als ‘gratis’ werden aangeboden niet gratis waren, maar dat het in werkelijkheid ging om koop op afbetaling en consumentenkrediet. In 2018 zijn de Consumentenbond en Consumentenclaim met de providers gesprekken gaan voeren over een tegemoetkoming voor consumenten naar aanleiding deze uitspraken van de Hoge Raad.