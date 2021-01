Sterke vraag naar nieuwe iPhone leidt tot recordkwartaal Apple

Meer mensen hadden op de iPhone 12 gewacht omdat dit de eerste iPhone was die gebruik kan maken van het 5G-netwerk. De verwachting was al dat Apple zou profiteren van sterke verkopen van iPhones tijdens bijvoorbeeld de feestdagen.

De omzet van Apple in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op 111,4 miljard dollar. De nettowinst bedroeg 28,7 miljard dollar in het kwartaal, eveneens een record. Een jaar eerder werd een totale omzet behaald van bijna 92 miljard dollar, met een winst van 22,2 miljard dollar.

Volgens Apple liep met name in China de verkoop goed, met een plus van 57 procent. De verkoop buiten de VS was goed voor 64 procent van de inkomsten in de afgelopen periode.