Studenten hoeven de deur nu helemaal niet meer uit: robot Rosie bezorgt je broodje frikandel aan huis

Het is een bijzonder gezicht, die schattige robot op zes wielen genaamd Rosie. Grote ogen, knipperende lichtjes en een oranje vlaggetje achterop. Een medewerker van supermarkt Spar op campus Woudestein vult woensdagmiddag haar laadbak met de allereerste bestelling in Nederland: een banaan, een flesje cola en een broodje. In vlot tempo rijdt Rosie richting de studentenwoningen. Het enige wat de student nog moet doen, is naar buiten komen en een code intoetsen die via een app is toegestuurd. Rosie’s klep springt open en de student kan lunchen.