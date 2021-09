Surfen op het internet en zonder pottenkijkers? Zo doe je dat

Het kan zomaar gebeuren: je koopt een cadeau voor je partner, maar wordt vervolgens achtervolgd door reclamebanners van wat je hebt gehaald - die hij of zij weer kan zien. En om het nog erger te maken staat de kooplink gewoon in je zoekgeschiedenis, waardoor de verrassing eigenlijk al verpest is.

Wis je internetgeschiedenis

Een goede tip om bovenstaande te voorkomen is het wissen van je internetgeschiedenis nadat je klaar bent met surfen. Het is sowieso handig om dit met enige regelmaat te doen want het creëert altijd wat ruimte op het interne geheugen.



In Safari op macOS kies je ‘Geschiedenis’ en vervolgens ‘Geschiedenis wissen’. In het daaropvolgende dialoogvenster kun je het geheugen van je browser wissen voor het afgelopen uur, de afgelopen dag, de afgelopen twee dagen, of vanaf het begin der tijden. Kies altijd die laatste optie. In Microsoft Edge klik je op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van de browserinterface en kies vervolgens ‘Geschiedenis’ en ‘Browsegeschiedenis wissen’. Ook hier gewoon voor alles wissen kiezen.

In Chrome open je het browsermenu door op de drie puntjes in de rechterbovenhoek te klikken en vervolgens Instellingen te kiezen. Klik op ‘Browsegegevens wissen’ en je hebt de optie om de browsegeschiedenis en andere gegevens zoals cookies te verwijderen. Bij Firefox vind je deze opties door rechtsboven op de drie regels te klikken en vervolgens op ‘Voorkeuren’. Klik op ‘Privacy & Beveiliging’, dan ‘Geschiedenis wissen’. Firefox biedt ook de mogelijkheid om nooit een logboek van je browsegeschiedenis bij te houden, ongeacht of je de privémodus gebruikt.

Surfen in privémodus

Wil je direct al dat je handelingen online veel minder gevolgd worden? Surf dan in privémodus. Hoewel de exacte implementatie verschilt van browser tot browser, hebben incognito modi gemeen dat zodra je de browser afsluit, de bezochte websites, cookies en ingevulde informatie niet worden bewaard.



Feitelijk krijg je elke keer dat je een nieuw privénavigatievenster opent een fris, ‘schoon’ browservenster. Mensen gebruiken in de regel vooral de privémodus wanneer ze op zoek zijn naar een cadeau voor iemand of als bepaald internetgedrag als gênant zou kunnen worden ervaren.

Niet helemaal anoniem

Wat belangrijk is om te melden: het maakt je zeker niet anoniem online. Iedereen die jouw internetverkeer kan zien - een school, werkgever, internetprovider, overheidsinstanties of mensen die meekijken op een openbare draadloze verbinding - kan je surfactiviteiten zien. Om díe activiteit af te schermen zijn meer geavanceerde hulpmiddelen nodig die gebruikmaken van versleuteling, zoals virtuele privénetwerken.



In Firefox kun je een privévenster oproepen met Shift + CTRL +P in Windows en Shift+ CMD+ P op macOS. Shift + CTRL + N geldt voor de meeste browsers onder Windows en Shift +CMD +N op macOS laat je veelal een incognito venster of privévenster openen. Op mobiele apparaten ga je bij Chrome, Firefox en Edge naar de instellingen (rechtsboven) om Nieuw Incognitovenster te openen, bij Safari klik je op het Archief-icoontje en vervolgens links Privé.

Nog een stuk veiliger surfen

Wil je nog veiliger dan kun je verschillende opties toepassen maar die vereisen wel wat meer werk. Je kunt een VPN instellen, er zijn gratis en betaalbare varianten. Een VPN staat voor Virtual Private Network en deze zorgt voor een beveiligde verbinding tussen jou en het internet. Als je via een VPN online gaat, wordt al jouw internetverkeer door een versleutelde virtuele tunnel gestuurd.



Je zou ook een andere zoekmachine kunnen gebruiken, in plaatst van de bekende, grote namen. Een voorbeeld daarvan is DuckToGo. Deze zoekmachine verzamelt nooit je persoonlijke gegevens en deelt ze dus ook niet met anderen. De zoekgeschiedenis wordt niet opgeslagen dus er valt ook geen data door te verkopen aan hebberige adverteerders. We schreven eerder hier over alternatieve zoekmachines.

