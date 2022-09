Systeem voorspelt waar er wordt ingebroken (en dat leverde hier al twee arrestaties op)

Slimme beker moet drogeren met GHB tijdens uitgaan voorkomen: ‘Lampje brandt zodra hij iets meet’

Tijdens het uitgaan wil je plezier maken en niet bezig zijn met of iemand mogelijk iets in je drankje gedaan heeft. Het iGEM-studententeam van de TU Delft werkt daarom aan een speciale beker die GHB kan detecteren. Veilig stappen is daarmee een stukje dichterbij.

5 september