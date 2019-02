T-Mobile lanceert landelijk dekkend 5G-netwerk, wat betekent dat voor jou?

Dat bevestigt T-Mobile tegenover Tweakers. ,,Nu de fusie van T-Mobile en Tele2 is goedgekeurd door de Europese Commissie zijn wij gestart met de integratie van beide mobiele netwerken”, aldus Joost Vente van T-Mobile. ,,Wij moeten aanpassingen doen om ook het spectrum van Tele2 in ons netwerk in te kunnen zetten. Deze aanpassingen, die in 2019 zullen worden gestart, zorgen ervoor dat wij ook 5G kunnen ondersteunen. We kunnen hierdoor ‘met een druk op de knop’ 5G activeren na afronding van de veiling.”



Het netwerk wordt eerst getest in Den Haag, zo werd eerder vandaag aangekondigd. Dat gebeurt in samenwerking met het stadsbestuur van de stad. Daarnaast komt er ook een speciaal 5G-laboratorium om verschillende testen uit te voeren. Na de live-gang in Den Haag volgt de rest van Nederland, aldus T-Mobile. Dat gebeurt voor het einde van volgend jaar.



T-Mobile zegt nog niets over het aanbod van 5G-abonnementen consumenten. De provider beloofde wel in 2020 te beginnen met 5G na goedkeuring van zijn overname van Tele2 in Nederland. Andere Nederlandse providers hebben nog geen plannen voor het aanbieden van 5G aangekondigd.

Wat is 5G?

5G is - vanzelfsprekend - de opvolger van 4G. Deze vorm van mobiel internet is inmiddels beschikbaar voor vrijwel elke telefoon. Grote kans dat je dit nieuws leest op een telefoon met een internetverbinding via 4G. Met 4G is het mogelijk om een Netflix-serie moeiteloos te kijken op een resolutie van 1080p, oftewel Full HD.



Op papier is dat een snelheid van ongeveer 1 gigabit per seconde. De snelheden van 5G walsen daar echter als een vrachtwagen overheen. In theorie zou het mogelijk moeten zijn om films te kijken met 20 gigabit per seconden. Bijna twintig keer sneller dus. Een film op 4K-resolutie kijken wordt daarmee een peulenschil.

Alles sneller