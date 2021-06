Talloze gamers vermoeden dat Nederlandse Hasan onderdeel is van complot: ‘Ik ben geen acteur’

‘Duurste game ooit’ Cyberpunk 2077 maakt comeback na drama met fouten

15 juni Sony biedt het computerspel Cyberpunk 2077 binnenkort weer aan in de onlineshop voor zijn spelcomputer PlayStation. Het Japanse elektronicaconcern haalde het spel van de Poolse gamestudio CD Projekt in december nog van de markt. Die zeer uitzonderlijke maatregel volgde op massale klachten van gamers over het spel.