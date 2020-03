Techbedrijven beloven samenwerking tegen nepnieuws over corona

“We helpen miljoenen mensen met elkaar in contact te blijven. Ook strijden we samen tegen oplichting en misinformatie over het virus. We bevorderen informatie met gezag en delen belangrijke updates in samenwerking met gezondheidsdiensten over de hele wereld”, zeggen Facebook, Twitter, Microsoft, Google en Reddit. De verklaring is ook ondertekend door Google-dochter YouTube en Microsoft-dochter LinkedIn.