Televisie kopen? Deze tv’s geven echt waar voor hun geld

Beste koopJe bent toe aan een nieuw televisietoestel, maar je wilt geen model in huis halen dat binnen een jaar of twee al achterhaald is? Deze vijf klappers hebben allemaal nieuwe technologie in huis, zoals 4k, oled en hdr, en hun prijs-kwaliteit verhouding zit bijzonder goed.

LG C8: krachtig OLED-instapmodel (€ 1.268)

De C8 is een krachtig instapmodel wanneer je een tv met oled-technologie (Organic Light Emitting Diodes staat voor organische deeltjes in de beeldplaat die tegelijkertijd voor beeld en verlichting zorgen) in huis wilt halen. De beeldkwaliteit is top, en het enorme contrast van het scherm maakt een spectaculair kleurenspectrum mogelijk via de High Dynamic Range (hdr)-technologie.

Panasonic FZW804: veel extra’s (€ 1.099)

De Panasonic FZW804 is een prachtige oled-tv met een paar unieke features die bij andere merken niet te krijgen zijn, waaronder een ingebouwde lezer voor sd-kaartjes. Ook de bouwkwaliteit is zeer goed: vooral de metalen voet, met daarin een handige kabelgeleider, is een stuk degelijker uitgevoerd dan de voeten die je bij andere merken vindt. Eveneens uniek is de strak afgewerkte afstandsbediening met toetsverlichting. Het beeld is erg goed, en een goede antireflectiefilter zorgt ook overdag voor een schitterend beeld.

Samsungs Q9F: de beste Qled van Samsung (€ 1.284)

Samsungs Q9F is het topmodel van de Qled-serie. Qled of ‘Quantum Dots’ staat voor Samsungs eigen beeldtechnologie, waarmee de fabrikant concurreert met de oled-technologie van erfvijand LG. Om te beginnen heeft deze tv een strak ontwerp en zijn er mooie materialen gebruikt voor de afwerking. De interface van de tv werkt simpel en reageert vlot op commando’s van de afstandsbediening, die net als de tv, uit mooie materialen is vervaardigd. Op vlak van beeldkwaliteit presteert de Q9F goed dankzij een krachtige backlight. Daardoor presteert de tv vooral goed bij het kijken naar films of reeksen die High Dynamic Range (hdr)-kleurentechnologie ondersteunen.

Philips 803: inhaalbeweging op geluid (€ 1.438)

Het design van de Philips 803 is erg minimalistisch: er is aan de voorkant bijna alleen maar beeldscherm te zien. Het scherm is een oledpaneel van LG Electronics, waarop een goeie antireflectielaag is aangebracht, zodat je minder last hebt van omgevingslicht. Wat betreft de geluidskwaliteit liepen Philips-televisies tot nu toe wel wat achter op de andere grote merken, maar daar is nu wat aan gedaan: in de 803 zit een audiosysteem met drie boxen, goed voor een totaal vermogen van 50 Watt.

AF8: Sony zet in op kleuren (€ 1.699)

