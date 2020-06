Terwijl je slaapt, werkt je mobieltje mee aan het zoeken naar een coronamedicijn

Elke Nederlander met een smartphone kan vanaf vandaag een bijdrage leveren aan de strijd tegen corona. Door de collectieve rekenkracht van mobieltjes in te zetten, kan onderzoek naar het virus worden versneld. Initiatiefnemer is de Vodafone Foundation, opgericht door het gelijknamige telecombedrijf. VodafoneZiggo-topman Jeroen Hoencamp legt uit hoe het werkt.

Hoe kunnen onze smartphones meehelpen aan het vinden van een medicijn of zelfs vaccin tegen covid-19?

Jeroen Hoencamp: ,,Onze Vodafone Foundation ontwikkelde een app voor medisch onderzoek: de DreamLab-app. Oorspronkelijk bedoeld om kankeronderzoek te steunen, maar aan de app is nu ook onderzoek naar Covid-19 toegevoegd. Je kunt het gratis downloaden. Zodra je telefoon aan de oplader hangt en minimaal 80 procent is opgeladen, wordt de DreamLab-app geactiveerd. Er wordt gebruik gemaakt van de rekenkracht van de processor, het hart van een smartphone. De app downloadt vervolgens kleine stukjes van een enorm onderzoeksproject in de cloud. Je telefoon voert dan berekeningen uit en stuurt de resultaten terug naar het onderzoeksteam in Londen. Vodafone werkt voor dit project samen met de wetenschappers van het Imperial College London, een van de beste universiteiten ter wereld.’’

Wat doen de onderzoekers in Londen met deze informatie?

,,Wereldwijd worden enorme hoeveelheden data gebruikt voor medisch onderzoek. Onderzoekers hebben beperkt toegang tot supercomputers om deze data door te rekenen. De app maakt door middel van een algoritme en rekenkracht gebruik van inactieve smartphones om onderzoek naar nieuwe antivirale bestanddelen in bestaande medicijnen en voedingsmiddelen te versnellen. Er is medicatie op de markt die wellicht werkt, maar de onderzoekers moeten complexe analyses uitvoeren om uit te zoeken welke moleculen het virus in het lichaam kunnen ontwrichten. De app gebruikt de smartphones om sneller berekeningen uit te voeren. Uit testen blijkt dat 33 nieuwe Android-telefoons ongeveer net zo snel data kunnen ontrafelen als een supercomputer van een onderzoeksorganisatie. We hopen zo op een snellere vondst van een betrouwbaar Covid-19-medicijn.’’

Quote Uit testen blijkt dat 33 nieuwe An­droid-telefoons ongeveer net zo snel data kunnen ontrafelen als een supercompu­ter van een onderzoeks­or­ga­ni­sa­tie Jeroen Hoencamp, VodafoneZiggo

Heel interessant allemaal, maar hoe zit het met onze privacy? Hoe weet je zeker dat de app geen foto’s of persoonlijke data doorstuurt?

,,De DreamLab-app maakt een eigen soort documentje aan op je telefoon om de berekeningen uit te voeren en komt hierdoor niet in de buurt van persoonlijke gegevens. Daar is uitgebreid op getest. Er staat een privacyverklaring in de app die aangeeft dat we geen toegang hebben tot persoonlijke informatie. Daar moeten we ons wettelijk aan houden. Binnen de foundation is daar terecht veel aandacht voor, want je wilt niet hebben dat het misgaat en er privé-gegevens op straat liggen. Het systeem is op dat punt echt dichtgetimmerd.’’

Nederland is niet het eerste land waar de app kan worden gebruikt. Onder meer Engeland, Australië, Spanje, Portugal en Italië gingen ons land voor. Hoe vaak is DreamLab inmiddels gedownload?

,,Ongeveer 800.000 keer. We hopen dat het snel gaat groeien, want alleen al in Nederland heeft VodafoneZiggo vijf miljoen mobiele aansluitingen. De app kan trouwens ook bij andere providers worden gebruikt, dus ik hoop op duizenden -het liefst honderdduizenden- gratis downloads via de Appstore of Play Store.’’

Terwijl je slaapt, gaat de app rekenen. Wat betekent dit voor je datagebruik en bestaat de kans dat een telefoon hierdoor trager wordt?

Volledig scherm Vodafone lanceert maandag een nieuwe app voor corona-onderzoek. © Vodafone foundation ,,Mobiel datagebruik voor DreamLab wordt in rekening gebracht door je provider. We adviseren om in de instellingen aan te geven hoeveel MB je maximaal wilt verbruiken op wifi en/of op het mobiele netwerk. Je kunt het aantal MB op het mobiele netwerk ook op ‘0’ zetten, zodat de app alleen op wifi werkt. En nee, smartphones gaan niet trager werken als de app is geïnstalleerd.’’

Volledig scherm Jeroen Hoencamp, ceo van VodafoneZiggo. © VodafoneZiggo