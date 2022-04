Tesla-baas Elon Musk wil Twitter kopen voor ruim 43 miljard dollar

Tesla-baas Elon Musk wil het socialemediabedrijf Twitter kopen. Hij vindt dat het platform voor korte berichtjes veel potentie heeft, maar dat die nu nog niet wordt waargemaakt. Eerder werd al bekend dat Musk zich voor 9 procent had ingekocht in het bedrijf, waardoor hij al de grootste aandeelhouder van Twitter is geworden.

Musk biedt 54,20 dollar per aandeel, wat neerkomt op een prijs van ruim 43 miljard dollar (39 miljard euro) voor het hele bedrijf. Dat zou 54 procent meer zijn dan de aandelen waard waren op 28 januari, de laatste dag voordat de techmiljardair in Twitter begon te beleggen, schrijft hij in een bij beurswaakhond SEC ingediend document.

Twitter meldt in een reactie het ongevraagde bod zorgvuldig te overwegen. Daarbij gaat het bedrijf na welke keuze de beste is voor Twitter en zijn aandeelhouders.

Overnamevoorstel

De bekendmaking van het bod komt een dag nadat Musk zijn overnamevoorstel in een brief aan Twitter uit de doeken deed. ‘Na mijn belegging realiseer ik me dat dit bedrijf niet zal floreren, noch zijn maatschappelijke taak vervult in de huidige vorm. Twitter moet daarom veranderen in een niet-beursgenoteerd bedrijf’, schreef hij daarin.

In zijn brief zegt Musk ook zijn belang in Twitter van de hand te doen als hij er niet in slaagt het bedrijf over te nemen. Dat moet niet gezien worden als dreigement, zo voegt hij eraan toe. Zijn beleggingen zijn simpelweg te weinig waard als Twitter zijn koers niet wijzigt, zo redeneert hij.

81 miljoen volgers

Musk is zelf een fervent gebruiker van Twitter en heeft 81 miljoen volgers, waarmee hij op de achtste plaats van meest gevolgde personen op het platform staat. In die microberichtjes is hij erg kritisch op het bedrijf. Zo vroeg hij zich afgelopen weekend, kort nadat zijn belang in het socialemediabedrijf bekend werd, hardop af of Twitter stervende is. Het baarde hem zorgen dat sterren als Justin Bieber en Taylor Swift nauwelijks nog berichten plaatsen op het platform. Ook stelde hij functies voor om Twitter-berichtjes na publicatie te kunnen redigeren.

Musk is volgens een ranglijst van persbureau Bloomberg de rijkste persoon ter wereld met een vermogen van 259 miljard dollar. Mocht hij Twitter in handen krijgen, dan bezit hij een socialemediaplatform dat dagelijks door enkele honderden miljoenen mensen wordt gebruikt. Eind 2021 had het bedrijf 217 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Daarmee is Twitter een dwerg vergeleken met Facebook. Dat sociale medium van Meta Platforms had in december ongeveer 1,9 miljard dagelijks actieve gebruikers. Bij Twitter werken zo’n 7500 mensen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: