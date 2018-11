Test: met deze speakers creëer je een thuisbioscoop voor nog geen 500 euro

Laten we voorop stellen dat je de best mogelijke geluidskwaliteit behaalt door je televisie te koppelen aan een goede versterker of receiver met dito luidsprekers. Toch zijn er weinig mensen die daar tegenwoordig nog voor kiezen. Vooral surround-opstellingen met vijf of meer luidsprekers zijn uit de gratie geraakt, terwijl de soundbar de laatste tien jaar juist een stormachtige opkomst heeft doorgemaakt.

Voor de test is gebruik gemaakt van verschillende content om de proef op de som te nemen. Om een beeld te vormen van de ruimtelijkheid en het detail van de speakers, gebruiken we een demo van Dolby waarbij een honkbal in slow-motion door een ruit komt gevlogen. We gebruiken trailers van de actiefilms John Wick en Glass om te luisteren hoe goed de deelnemers het doen bij snelle actie. Daarnaast hebben we verschillende muziekstijlen beluisterd, van rap tot dance. Tot slot hebben we een aflevering van het Journaal gepakt om te bepalen hoe geschikt een apparaat is voor ‘algemeen’ tv-kijken.

Hardware.info heeft vijf modellen getest. De JBL Bar 3.1, de Panasonic SC-HTB688EGK, de Sony HT-XF9000, De LG SK6F en de Polk MagniFy Mini. Hieronder de drie beste opties voor jouw thuisbioscoop.

Zoals de naam doet vermoeden is de JBL Bar 3.1 een 3.1 systeem, wat betekent dat in de soundbar luidsprekers voor links, rechts én center zijn ingebouwd. Die luidsprekers zijn weggewerkt achter een metalen grille die de voor-, boven- en achterzijde van de bar omvat; er zijn dus geen randen of naden zichtbaar. De geluidskwaliteit van de JBL Bar 3.1 weet te overtuigen. De bar heeft naast een ‘standaard’ instelling verschillende audiopresets voor muziek, film, spraak en sport en heeft daarnaast een los inschakelbare surroundmodus. Die zijn ook wel echt nodig volgens de test, want het geluid kan soms zonder die instellingen dof en saai klinken.

Door de bank genomen klinkt de JBL Bar 3.1 gewoon erg lekker, al moet je het dus niet erg vinden om af en toe handmatig van geluidmodus te wisselen.

Volledig scherm JBL Bar 3.1 © JBL

de XF9000 is een fraaie soundbar die met een breedte van 73 cm de kleinste ‘normale’ bar uit de test is. Het apparaat bevat twee full range speakers, die naar voren gericht zijn. Klein nadeeltje: Sony heeft de ledlampjes die aangeven of het apparaat bereikt wordt met de afstandsbediening bovenop de soundbar aangebracht, waardoor je deze niet altijd goed kan zien als je zit.

Hoewel de Sony XF9000 met ‘slechts’ 220 watt opgegeven muziekvermogen op papier tot de minder indrukwekkende apparaten uit de test behoort, moet hij qua geluidskwaliteit alleen de JBL Bar 3.1 voor zich duiden.

Volledig scherm Sony HT XF9000 © Sony

LG heeft een groot aantal soundbars in haar assortiment, waarvan de SK6F met een gemiddelde winkelprijs van 399 euro het best aansluit bij onze testwensen. De SK6F is met 106 cm de langste soundbar uit de test, en daarmee vooral geschikt voor grotere televisies vanaf 49 inch. De geluidskwaliteit van de SK6 is redelijk, maar sterk afhankelijk van de gekozen geluidsmodus. In de ‘standaard’ stand klinkt de speaker ronduit vlakjes, op het doffe af. In de Auto Sound Calibration-modus, waarbij de soundbar het geluid volgens LG analyseert en automatisch optimaliseert, klinkt de SK6 als een stuk prettiger, met vooral sprankelendere hoogweergave. Toch kan ook deze modus niet verhullen dat de subwoofer voor het mooi een tandje groter had gemogen.

Volledig scherm LG SK6 © LG

Conclusie

De soundbars die wij in deze test bespreken bieden alle duidelijk betere geluidskwaliteit dan het geluid dat uit de meeste televisies komt. Vooral de basweergave is veel beter, al is het maar omdat diepe bas bij televisies feitelijk ontbreekt. Ook qua volume kunnen televisies niet tippen aan het geweld dat de geteste soundbars kunnen leveren. Zonder uitzondering kunnen de apparaten érg hard, zonder daarbij storende bijgeluiden te produceren.

De winnaar van de test is Sony’s HT-XF9000 als we ons primair richten op de geluidskwaliteit, waarbij we aan de JBL Bar 3.1 voorbij gaan omdat deze niet met alle geluidstypes overweg kan. De HT-XF9000 krijgt daarom de voorkeur. Til je daar niet zwaar aan het gemis van dat geluidstype, dan is de JBL dankzij zijn statusdisplay en nipt betere geluidskwaliteit ook een uitstekende keuze. De LG SK6 is de beste allrounder en daarnaast ook bijzonder scherp geprijsd.