‘Ticketmaster moet servicekosten terugbetalen als concert niet doorgaat’

Hacker steelt gegevens van 106 miljoen bankklan­ten

30 juli De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft een vrouw uit Seattle gearresteerd die ervan verdacht wordt de persoonsgegevens van 100 miljoen Amerikaanse en 6 miljoen Canadese klanten te hebben gestolen van het Amerikaanse bedrijf Capital One. Dat bankbedrijf is gespecialiseerd in leningen, creditcards en spaarproducten.