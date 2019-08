Tiener met afgepakte elektronica stuurt tweets via...slimme koelkast

Het twitteren vanaf de koelkast werd de noodoplossing na een groot conflict tussen de dame en haar moeder. Het begon namelijk toen het meisje brand veroorzaakte door te twitteren tijdens het koken. Haar telefoon werd vervolgens afgepakt. Een zee van creatieve oplossingen volgde. Zo gebruikte ze eerst een spelcomputer om aan haar Twitter-tijd te komen. Toen dat sinistere plan eenmaal ontdekt werd door haar moeder, werd de slimme koelkast in de keuken de volgende optie. Dat bakbeest heeft een scherm met volledige toegang tot het internet: een computer in de koelkast dus. Tweets worden zelfs gesigneerd met ‘verstuurd vanaf de koelkast’.

De tweet ging viraal en The Guardian zocht het meisje Dorothy, die niet met achternaam in de krant wil, op. Dat doet ze overigens via de iPad van een neef, omdat haar telefoon nog altijd achter slot en grendel ligt. Ze legde uit doodsbang te zijn voor de straf, want ze verveelt zich al een zomer lang. ,,Twitter doodt de tijd voor me.”



De reacties zijn in ieder geval vermakelijk. Zo wordt Dorothy door Twitter zelf een ‘icoon’ genoemd en springt fabrikant LG, de maker van de slimme koelkast, handig in met de hashtag #FreeDorothy.