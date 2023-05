TikTok-gebruikers klagen Amerikaanse staat Montana aan om verbod

MET VIDEO Laurens (22) uit Epe heeft miljoenen luiste­raars, maar je kent ’m waarschijn­lijk niet: ‘We lopen achter in Europa’

Met 2,4 miljoen maandelijkse luisteraars is Laurens Elshof (22) uit Epe op Spotify zelfs populairder dan Snelle. Zijn nieuwe nummer werd in een maand tijd meer dan 5 miljoen keer beluisterd. In Zuid-Amerika kennen steeds meer mensen hem , hier in Nederland is hij nog vrij onbekend.