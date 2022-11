TikTok kan data Europese gebruikers doorsturen naar China

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de populaire video-app TikTok kunnen door medewerkers in China bekeken worden. Dat schrijft TikTok in een update van de privacyvoorwaarden. Er zijn al langer zorgen over wat het Chinese moederbedrijf precies met de informatie doet.

Er is al langer discussie over of en hoe TikTok informatie uit Europa en de Verenigde Staten deelt met het Chinese moederbedrijf. Nu bevestigt het bedrijf dat deze uitwisseling plaatsvindt en vraagt het gebruikers om daar toestemming voor te geven via de privacyvoorwaarden.

In het nieuwe privacybeleid beschrijft TikTok hoe het data van Europese gebruikers opslaat op servers in Singapore en de Verenigde Staten. Maar: sommige medewerkers in China, Brazilië, Canada, Israël, Japan, Zuid-Korea, Maleisië en de Filipijnen kunnen ook toegang krijgen tot een deel van deze informatie. Dat zou nodig zijn voor hun werk.

Volgens TikTok handhaaft het ‘strenge beveiligingsprotocollen’ om te voorkomen dat deze medewerkers misbruik kunnen maken van de gegevens. Het bedrijf zegt ook zijn best te doen om het aantal niet-Europese werknemers dat toegang kan krijgen tot de data te beperken. Verder zegt TikTok zich te houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de strenge Europese privacywet.

Op dit moment onderzoekt de Ierse privacywaakhond hoe TikTok precies met data van Europese gebruikers omgaat.

Controverse over datadelen

De van oorsprong Chinese muziek-app ligt al jaren onder vuur, zeker in de Verenigde Staten, omdat er zorg is dat moederbedrijf ByteDance informatie zou doorspelen aan de Chinese overheid. Daarom probeerde de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in 2020 om ByteDance te dwingen het bedrijf aan een Amerikaanse partij te verkopen. Hij vond TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid.

De plannen van Trump slaagden niet. In plaats daarvan beloofde ByteDance om informatie van Amerikaanse gebruikers voortaan in de Verenigde Staten te huisvesten. Sinds dit jaar is dat ook het geval: het Amerikaanse bedrijf Oracle heeft nu de TikTok-servers in beheer.

Toch ontstond er weer controverse rond het bedrijf toen eerder dit jaar werd ontdekt dat Chinese werknemers nog steeds toegang konden krijgen tot de data. Met de verandering in het privacybeleid maakt TikTok nu duidelijk dat dit inderdaad gebeurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Is de invloed van influencers op jonge kijkers negatief? Emmelyn Croes Tilburg University doet onderzoek: