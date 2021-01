TikTok meest gedownloade app in 2020, Among Us populairste game

TikTok was in 2020 wereldwijd de meest gedownloade app. Dat staat in een nieuw rapport van onderzoeksbureau Apptopia. 850 miljoen mensen zetten de app voor korte filmpjes op hun telefoon. Op het gebied van games was Among Us de nummer één, met 264 miljoen downloads.

In Among Us moeten spelers een geheime saboteur ontmaskeren, vergelijkbaar met een programma als Wie is de Mol? Voor velen was het een populair tijdverdrijf tijdens de lockdown als gevolg van het coronavirus.

In de top 10 van apps komen na TikTok vooral andere sociale media, zoals WhatsApp, Facebook, Instagram (de nummers twee, drie en vier). Ook videobelapps als Zoom en Google Meet zijn in het lijstje terug te vinden, net als Netflix.



Apptopia heeft tevens uitgezocht welke apps de grootste omzet draaiden. Ook daar staat TikTok op nummer één met 540 miljoen dollar (ruim 444 miljoen euro). Opvallend genoeg wist Tinder de tweede plek te veroveren met 513 miljoen dollar (422 miljoen euro), terwijl daten door de vele coronamaatregelen juist moeilijker is geworden.

Kanttekening

Een kanttekening bij de lijstjes is dat de downloadcijfers alleen op 2020 betrekking hebben. TikTok staat daardoor boven WhatsApp, terwijl veel meer mensen de chatapp gebruiken. Zij hebben de app echter al op hun telefoon staan, waardoor ze niet meer meetellen als download.

Het onderzoeksbureau heeft de cijfers van Apple’s App Store en de Google Play Store samengevoegd, behalve in China. Daar zijn alleen downloads van iPhones bekend, omdat Android-telefoons in dat land geen gebruik maken van Google’s downloadwinkel.

TikTok in opspraak

TikTok kwam het afgelopen jaar in opspraak door een beslissing van de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump slaat TikTok te veel gegevens op, die via ontwikkelaar ByteDance bij de Chinese overheid terechtkomen. Hij eiste daarom dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een Amerikaanse partij worden verkocht. De Amerikaanse regering wilde een downloadverbod invoeren, maar dat werd later door de rechter geblokkeerd. Inmiddels is TikTok nog steeds beschikbaar in de Verenigde Staten en heeft IT-bedrijf Oracle een minderheidsaandeel in de Amerikaanse tak van de app.

Destijds was cybercrimedeskundige Maria Genova in onze Live Nieuws Update te gast om erover te praten:

