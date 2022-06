TikTok op de vingers getikt: toezichthouders dwingen tot beter onderscheid reclames

Elon Musk wil een miljard gebruikers op Twitter krijgen

In zijn eerste gesprek met Twittermedewerkers heeft Elon Musk gezegd dat hij het platform naar een miljard gebruikers wil laten groeien. Op dit moment heeft Twitter wereldwijd 229 miljoen gebruikers. Tijdens het gesprek liet Musk niet weten of de deal überhaupt nog doorgaat, nadat hij enkele weken geleden zelf de overname in twijfel trok vanwege het aantal bots op het platform.

17 juni