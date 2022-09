TikTok riskeert boete van 30 miljoen euro van Britse privacywaakhond

Het gaat om een boete van 27 miljoen pond (omgerekend ruim 30 miljoen euro). Zo meldt de ICO dat TikTok waarschijnlijk minderjarigen toeliet tot het platform zonder dat ze daarvoor ouderlijke toestemming hadden. In een verklaring meldt de privacy-autoriteit ‘de verklaringen van TikTok zorgvuldig te overwegen voordat we een definitieve beslissing nemen’.

TikTok ligt in heel Europa onder een vergrootglas vanwege zorgen over de gegevens van minderjarigen. Die zouden niet veilig zijn op het socialemediaplatform. In juli trok TikTok een plan in om gebruikers gerichte reclame aan te bieden. Dat gebeurde nadat Europese toezichthouders zorgen hadden geuit over de privacy van gebruikers.