TikTok shirtsponsor van Britse vijfde divisieclub na overname door Hollywood-acteurs

Niet bij iedereen zal Wrexham AFC een belletje doen rinkelen. Het is een Welshe voetbalclub uit de gelijknamige stad Wrexham, dat ongeveer net zoveel inwoners heeft als Tiel. Het team is een van de vijf ploegen uit Wales die in de Engelse voetbalpiramide zit en in de jaren 90 een korte opleving kende. Maar de club kwam in januari echt in de belangstelling te staan, nadat Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney eigenaar werden. Die overname zal ook onderwerp zijn van een docu-serie genaamd Welcome to Wrexham.



En daar komt nu dus ook nog TikTok als shirtsponsor bovenop. ,,Het is een geweldige coup om TikTok op de voorkant van onze shirts te krijgen”, zegt Humphrey Ker, uitvoerend directeur van Wrexham. ,,De mogelijkheid om toegang te krijgen tot de volledige breedte van hun sociale bereik creëert een mogelijkheid om een ​​gemeenschap te bouwen waar velen jaloers op zullen zijn.”