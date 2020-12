Twijfel je tussen een oled- en een qled-tv? Dit is het verschil

Oled-televisies

Oled, dat in tv’s van onder meer LG, Philips en Sony zit, staat voor ‘organic light emitting diode’. Het is organisch materiaal, dat oplicht wanneer er stroom doorheen wordt gestuurd. Als daar een kleurfilter aan wordt toegevoegd, krijgt dat licht ook een bepaalde kleur. Die organische diodes komen in oled-tv’s in de plaats van de klassieke beeldkristallen in een lcd-scherm. Ze hebben door hun lichtgevende karakter geen extra zij- of achterbelichting nodig. Dat maakt dat niet alleen de kleuren veel ‘natuurlijker’ aanvoelen (ze komen namelijk uit de beeldpunten zelf), maar ook dat het scherm aanzienlijk dunner wordt. Oled-tv’s hebben ook een hoog contrast en véél betere zwartwaarden dan lcd-schermen.