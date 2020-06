Twitter geeft werknemers dag vrij om te gaan stemmen

Kledingmer­ken Patagonia en The North Face doen Fa­cebook-adverten­ties in de ban

23 juni Kledingmerken Patagonia en The North Face stoppen vanaf 1 juli met adverteren op Facebook en Instagram. De boycot is onderdeel van de Stop Hate for Profit-campagne, waarbij Facebook wordt opgeroepen harder op te treden tegen racistische, gewelddadige en haatdragende content.