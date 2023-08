Twitter-rivaal Threads lanceert webversie

experts bezorgd Vrees voor vloedgolf aan phishing­mails door ChatGPT, mensen oplichten wordt kinderspel

Criminelen maken volop gebruik van ChatGPT om frauduleuze mails te schrijven die niet van echt te onderscheiden zijn. Experts vrezen de komende jaren voor een vloedgolf aan zogeheten phishingmails en stellen dat vooral kleine bedrijven en ouderen zonder digitale kennis hier onvoldoende tegen beschermd zijn. ,,Dit is een technologie die niet twee of drie keer sneller en slimmer wordt per jaar, maar een miljoen keer.”