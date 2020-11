Twitter start weer met uitdelen van blauwe vinkjes aan gebruikers

Klachten

Twitter zette het goedkeuringsproces in 2017 stop na klachten van gebruikers. Zij waren boos dat accounts van extreemrechtse groeperingen een blauw vinkje hadden gekregen.

Vanaf wanneer het precies weer mogelijk is om een account te laten verifiëren, is nog niet duidelijk. Twitter spreek over begin 2021.