Twitter voert tijdelijke leesbeperkingen in, gebruikers melden wereldwijd storingen

Betalende gebruikers met een geverifieerde Twitter-account kunnen maximaal 6000 berichten per dag lezen, niet betalende gebruikers met een niet-geverifieerde account 600 en mensen met nieuwe niet-geverifieerde accounts 300 berichten.

Voor eerstgenoemde groep, met een betaalde account, zal de leeslimiet volgens Musk binnenkort worden verhoogd tot 8000 berichten per dag. Voor de andere twee gebruikersgroepen, met niet-betaalde accounts, worden dat respectievelijk 800 en 400 berichten per dag.

De tijdelijke beperkingen volgen op de aankondiging dat gebruikers een account op het socialemediaplatform nodig hebben om tweets te bekijken, een stap die Musk vrijdag een ‘tijdelijke noodmaatregel’ noemde.

Kunstmatige intelligentiebedrijven

Volgens hem waren honderden organisaties of zelfs meer ‘extreem agressief’ Twitter-gegevens aan het schrapen, wat de gebruikerservaring beïnvloedde. Bij dat schrapen wordt met software veel informatie van een website gehaald om daarna te worden gebruikt voor analyse, verwerking of presentatie. Musk uitte eerder al zijn ongenoegen over kunstmatige-intelligentiebedrijven zoals OpenAI, de eigenaar van ChatGPT, omdat ze volgens hem de gegevens van Twitter gebruiken om hun grote taalmodellen te trainen.

Het socialemediaplatform had eerder een aantal stappen ondernomen om adverteerders terug te winnen die Twitter sinds de overname door Musk de rug hadden toegekeerd en om de inkomsten uit abonnementen te verhogen door blauwe verificatievinkjes onderdeel te maken van het Twitter Blue-programma.

Storing

Twitter-gebruikers in Nederland klaagden zaterdagmiddag over problemen met de sociaalnetwerksite. Volgens allestoringen.nl kwamen omstreeks 13 uur de eerste meldingen binnen en lag de piek rond 17 uur. Op dat moment waren er 1770 probleemmeldingen ontvangen. Tegen 21 uur was de storing zo goed als voorbij.

De meeste problemen deden zich volgens de storingssite voor met de app (60 procent), gevolgd door de website (37 procent) en het inloggen (3 procent). De meeste meldingen kwamen uit de regio Amsterdam, zo was te zien op de ‘heatmap’ van de storingssite. Ook in Leiden, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Tilburg en Groningen waren problemen.

Het is niet duidelijk of er een verband was met de invoering van de tijdelijke leeslimieten. Toeval of niet, wie een trefwoord intikte om tweets daarover te zoeken, kreeg na een druk op de enter-knop de boodschap: ‘Sorry maar je account is gelimiteerd. Wacht een ogenblik en probeer het vervolgens opnieuw.’ Daarna volgde het bericht: ‘Er ging iets mis, laad de pagina opnieuw’.

Ook in andere landen kampten Twitter-gebruikers met problemen, waaronder Duitsland, Argentinië, Peru, Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Gebruikers die op hun mobieltje de app openden, konden nieuwe berichten van mensen die ze volgen, niet bekijken en evenmin nieuwe tweets in de sectie ‘voor jou.

In de Verenigde Staten, waar vrijdag ook al problemen waren met Twitter, kwamen de meeste meldingen uit New York, Chicago en Los Angeles. De problemen waren ongeveer even groot bij gebruik van de website (41 procent) en app (40 procent) en in mindere mate bij het laden van de tijdlijn (19 procent).

Elon Musk

Vier maanden geleden kampte Twitter ook al met een grote storing waardoor de sociaalnetwerksite enkele uren onbruikbaar was voor gebruikers wereldwijd. In februari gebeurde dat ook al vier keer, veel meer dan in 2022. Toen had Twitter in het hele jaar met negen storingen te maken, berekende de New York Times.

De problemen worden toegeschreven aan de nieuwe eigenaar van Twitter: Elon Musk. De Tesla-baas kocht de berichtendienst in oktober vorig jaar en zei dat hij Twitter onderdeel wilde maken van een zogeheten ‘alles-app’, die gebruikers zoveel verschillende diensten biedt dat zij eigenlijk niet meer naar andere apps toe willen. China kent die al, met WeChat.

Daarna volgden twee ontslagrondes waarbij telkens zo’n tien procent van de mensen in het personeelsbestand moest vertrekken. Vóór de overname door Musk telde Twitter nog 7500 personeelsleden. Daar zijn er minder dan 2000 van over. Zo’n 1200 medewerkers namen zelf ontslag, nadat Musk critici de laan uit had gestuurd, de processen voor gegevensbeveiliging had aangepast en de overblijvers had verzocht van zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat door te werken.

Tech-onderzoeker Darrell West van denktank Brookings schreef de ontslagen toe aan financiële moeilijkheden aan de omzetkant. Adverteerders liepen massaal weg vanwege het tumult en Musks besluit om verbannen extremisten weer toe te laten. Musk - naar eigen zeggen voorstander van absolute, onbegrensde vrijheid van meningsuiting - sneed tegelijk drastisch in teams die haattweets en anderszins schadelijke berichten verwijderen. Met meer extra’s voor betalende premium-gebruikers, om te beginnen in de VS, probeert Musk de omzet aan te vullen.

Toch zijn doemscenario’s waarin Twitter compleet ten onder zou gaan aan de grillen van de nieuwe eigenaar vooralsnog geen realiteit geworden. Twitter hapert, maar werkt meestal. Gebruikers klagen - maar vaak nog steeds op Twitter.

Volledig scherm Twitter-logo’s op het hoofdkantoor in San Francisco. © AP