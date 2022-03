Twitter-volger van privéjet Elon Musk monitort nu ook vluchten Russische oligarchen

Jack Sweeney (19) lanceerde de account @RUOligarchJets naar eigen zeggen nadat hij was overspoeld met verzoeken daartoe. Aanleiding waren de strenge economische sancties die de Europese Unie Rusland, zijn banken en de oligarchen oplegde om zo te proberen de Russische economie te verlammen en de invasietactieken in Oekraïne te verzwakken.

Deze sancties zouden de Russische zakenmagnaten zwaar moeten raken. Met zijn Twitter-account wil Sweeney kijken hoe dat uitpakt. De oligarchen reizen volgens hem in privéjets die zo groot zijn als commerciële vliegtuigen zoals Boeing 737's. ,,De vliegtuigen die deze mensen hebben, zijn krankzinnig. Ze zijn reusachtig vergeleken met andere privéjets,’’ vertelde hij aan Boomberg News.

Grootste vervuiler

Onder de superrijke zakenlieden die hij volgt, is de rijkste man van Rusland Vladimir Potanin met een geschat vermogen van 23,1 miljard dollar (ruim 20,7 miljoen euro). Hij verdiende zijn fortuin onder andere met de Onexim-bank en Norilsk Nikkel dat bekend staat als een van de grootste vervuilers ter wereld.

Volledig scherm Jack Sweeney © Twitter

De Amerikaanse student houdt ook staalmagnaat Alexander Abramov in de gaten en Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, die afgelopen weekend een stap terug deed en de controle over de Londense voetbalclub overdroeg aan de liefdadigheidsinstelling van de club. ‘Als er privejets zijn van andere oligarchen die ik nog niet volg, laat het me dan weten’, twitterde Sweeney dinsdag enthousiast in een boodschap aan zijn 181,9 duizend volgers.

De Russische zakenmagnaten mogen hun borst natmaken want de 19-jarige laat niets onbelicht. Zo schreef hij dinsdagavond dat de in Luxemburg geregistreerde Gulfstream G650 van Roman Abramovitsj met registratienummer LX-RAY vandaag naar Istanboel vloog. Tijdens de vlucht van vier uur en 33 minuten verbruikte de privéjet 15.351 pds (6963 kg) brandstof die in totaal 11.819 dollar kostte (10.621,38 euro). Dat was goed voor 24 ton CO2-uitstoot.

Elon Musk

Tesla-ceo Elon Musk begon zich in de herfst te storen aan de Twitteraccount waarop de vluchten van zijn privéjet werden gevolgd. Hij bood Sweeney eind januari 5000 dollar (4400 euro) om het account stop te zetten maar de student vond het bod te laag. Musk ging op zijn beurt niet in op het tegenvoorstel van Sweeney van 50.000 dollar (ruim 44.000 euro). Sweeney vertelde aan de Amerikaanse nieuwssite Insider dat hij veel tijd in het account heeft gestoken en dat 5000 dollar daarom niet genoeg is. Het bedrag kan volgens hem het plezier dat hij heeft om eraan te werken niet vervangen.

Sweeney heeft vijftien accounts op Twitter waarmee hij voornamelijk tech-beroemdheden volgt. Telkens als een van de vliegtuigen die hij volgt opstijgt of landt, wordt dat automatisch getweet. Sweeney traceert op dezelfde manier Bill Gates en Jeff Bezos.

