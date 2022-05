Universele lader tablet en smartphone eind 2026 realiteit

Slimme fabrikanten

Het parlement wil dat de lidstaten hun elektronicaproducenten opleggen om straks op de verpakking al duidelijk aan te geven of het apparaat dat zij aanbieden in- of exclusief lader is. Dit om te voorkomen dat slimme fabrikanten hun afnemers toch nog overbodig materiaal in de maag blijven splitsen. Het parlement vraagt al tien jaar om een universele lader; de industrie is er met een intensieve lobby in geslaagd keer op keer voor vertraging te zorgen.