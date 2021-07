Universiteit Leiden gehackt, Iraanse groep wil geld zien

De criminelen eisen zestien bitcoin (omgerekend is dat op dit moment zo'n 450.000 euro), maar de universiteit betaalt niets. Volgens de instelling waren het waarschijnlijk Russische hackers die een server binnendrongen. ,,Er is activiteit vanaf Russische IP-adressen in de logs waargenomen.” Daarna zou de gestolen informatie vermoedelijk zijn ‘doorgespeeld of verkocht aan de Iraanse Arvin Club'.