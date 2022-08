Vader en zoon halen gestolen tas in Spanje terug via gps-tracker: ‘Zonder na te denken achteraan gegaan’

Review De Nothing Phone (1) breekt geen potten en verdient toch een applausje

Met z’n nieuw bedrijf hoopt de oprichter en voormalige topman van OnePlus Carl Pei een steen te verleggen in de woeste rivier die de techsector is. De Nothing Phone (1) van 469 euro, die vanaf 21 juli te koop is, vormt de eerste echte test voor z’n team. Een ‘flagship killer’ moeten we niet verwachten, maar kan de Phone (1) wel op tegen andere telefoons in de middenklasse? Wij testten het.

21 juli