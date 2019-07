Vals alarm over verdacht pakketje Facebook

Ontruiming kantoren Facebook na mogelijke vondst zenuwgas

8:01 Facebook heeft maandagavond in Californië vier kantoren moeten ontruimen nadat in een pakketje mogelijk het zenuwgas sarin was aangetroffen. De mensen die in contact met het pakket zijn geweest, vertonen echter geen symptomen dat ze zijn blootgesteld aan sarin, liet de brandweercommandant van Menlo Park weten.