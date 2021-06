Van New York naar Utrecht: Amerikaanse Lee wil expats helpen via TikTok

Van The Big Apple naar Nederland verhuizen. Het is voor niet veel mensen weggelegd, maar de Amerikaanse Lee J. Kaplan deed het. Vorig jaar verhuisde hij voor de liefde van zijn leven, presentatrice Sofie van den Enk, naar Utrecht en dat gaat niet zonder slag of stoot. Op zijn TikTok deelt hij hoe het is om als nieuweling in Nederland te wonen en bereikt daarmee duizenden kijkers.

De Verenigde Staten

Geboren in de stad Jacksonville in Florida, daarna een lange tijd in Manhattan, New York City gewoond en nu verhuisd naar Utrecht. Lee J. Kaplan heeft al veel van de wereld gezien. De Amerikaan had zijn leven prima op orde in The Big Apple en is een echte creatieveling. ,,Ik ben acteur, schrijver en producer. Zolang ik mijn artistieke creativiteit maar kan uiten. Dat zijn dingen die ik enorm leuk vind.”



Maar toen was de coronapandemie daar. Een moeilijke periode, ook voor Lee en de kunstsector in Amerika. ,,Ik zat toentertijd in veel theatergroepen, stond veel op het podium en had kleine filmklussen. Als kers op de taart schreef ik mijn eigen theatershow, waarmee ik aan het touren was op scholen en in theaters. Maar, toen brak de pandemie uit. Alles kwam stil te liggen.”

Verhuizing

Op een dag werd Lee wakker. Het is 2019 en hij dacht aan zijn liefde van een tiental jaren terug. De vrouw die we in Nederland kennen als presentatrice Sofie van den Enk. In al die tijd was hij haar nooit vergeten en hij schrijft haar een e-mail. Ze raken weer aan de praat en besluiten elkaar opnieuw te ontmoeten. Eerst in Amsterdam, daarna in New York.

Volledig scherm Lee en Sofie raakten weer aan de praat na een tiental jaren. © Eigen foto

@stepdadforeignland Hi, I'm Lee. I lost the love of my life and then, nine years later, won her back. #lovewins #loveinthetimeofcovid19💞 ♬ Surrender - Natalie Taylor

Nederland

En toen woonde Lee ‘opeens’ in het kleine, platte Nederland. Samen met Sofie en haar twee kinderen vormen ze een gezinnetje. Een groot verschil, maar gelukkig kon hij zich goed aanpassen. ,,Ik werd met open armen door de familie en vrienden van Sofie ontvangen. En ik was opeens stiefvader! Daarnaast hou ik van de term ‘gezelligheid’. Het is een woord dat hier veel betekent voor de mensen en niet te vertalen is. Je voelt het.”



Maar er komen natuurlijk ook moeilijkheden kijken bij het leven in een andere cultuur. Zo moet Lee enorm wennen aan onze fietscultuur. ,,In New York fietsen we wel, maar oh, man! Jullie zijn met geen land te vergelijken. Ik word gelukkig steeds beter. Er zijn ook grotere dingen erg lastig. Met name de afstand. Een goede vriend van mij was laatst erg ziek. Het doet erg veel pijn in m’n hart als je er niet even makkelijk heen kan. Dat mis je.”

TikTok

Het is soms lastig omgaan met dit nare gevoel, maar een ding werkt heel goed voor Lee: creatief bezig zijn. Schrijven, als freelancer video’s monteren én het maken van TikToks. ,,Ik zat er al heel lang over na te denken om te uploaden op TikTok. Ik hou van de app en moet vaak lachen om de filmpjes. Alleen, wat moet ik daar dan doen? Opeens wist ik het en dacht ik: ‘Waarom niet?’’’



In maart van dit jaar uploadde Lee zijn eerste video, die inmiddels bijna 350.000 views heeft. ,,Wat ik op TikTok maak is creatieve content over het leven als nieuweling in Nederland en over hoe het is om stiefvader te zijn. Ik geef tips, vertel bijzondere momenten en deel vooral veel grappige filmpjes. Zoals toen ik gisteren aan het fietsen was met mijn stiefkind. We zagen een moeder gans met kleintjes en ik moest echt even afstappen om het te filmen.”

Community creëren

De mensen waar je van houdt achterlaten is nooit leuk, ook niet voor Lee. Sociale media helpt om dit gemis op te vangen. Op zijn TikTok wil hij dan ook graag een community starten waar mensen samen kunnen komen. ,,Ik ben stiefvader en een expat. Ik wil een veilige plek bieden voor mensen die een community zoeken, met name voor stiefouders en expats.”



Elke dag is een uitdaging voor Lee. Leven in een land waar je de taal niet spreekt, cultuur niet kent en helemaal opnieuw moet starten. Ga er maar aanstaan. ,,Wat ik heel graag wil benadrukken in mijn content is dat een grote stap maken als deze met ups en downs gaat. Niet elke dag is leuk of positief, maar elke dag is wél een dag om te groeien.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.