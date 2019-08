Vandaag wordt de Samsung Galaxy Note 10 aangekondigd: wat we nu al weten

Vandaag kondigt Samsung de jongste telg in de Note-reeks aan: de Samsung Galaxy Note 10. Naar goede gewoonte hebben we al een idee van wat we mogen verwachten. De smartphone komt wellicht in twee verschillende uitvoeringen uit en zou geen ingang meer hebben voor een koptelefoon.

Officieel wordt de Samsung Galaxy Note 10 vandaag om 22.00 uur Nederlandse tijd pas aangekondigd, maar dat betekent niet dat er nog niets bekend is over de nieuwe telefoon. De Galaxy Note 10 wordt – net zoals zijn voorgangers – een forse smartphone die wordt uitgerust met een stylus (klein penvormig instrument). Maar er zijn ook enkele veranderingen.

Zo is het mogelijk dat de Note 10 voor het eerst niet meer voorzien wordt van een 3,5 mm-ingang waar je een koptelefoon kunt aansluiten. In plaats daarvan heeft Samsung een dongle – een extra aansluitstukje - die in de USB-C-poort past. Waarschijnlijk krijgt de telefoon daarnaast ook een verbeterde set camera’s mee, met minstens drie lenzen op de achterkant van het toestel. Wellicht is er één selfiecamera.

Ook het S-pennetje krijg een kleine upgrade. De stylus zou het mogelijk maken om de telefoon contactloos te bedienen door bepaalde gebaren te maken zonder het scherm aan te raken. Hoe de functie precies werkt, moet morgen duidelijk worden.

Meerdere modellen?

Verrassend: dit jaar zou Samsung twee (of meer) modellen van de Note 10 voorstellen. Mogelijk gaat het om een Note 10 van 6,3 inch (16 cm) en een grotere Note 10 Plus van maar liefst 6,8 inch (17,2 centimeter). Gek genoeg betekent dat dat de standaard-Note 10 kleiner zou zijn dan de Note 9 van vorig jaar.

De Note 10+ zou naast een groter scherm ook uitpakken met iets betere specificaties, een grotere batterij en ruimte voor een microSD-kaartje. Het kan daarnaast ook zo zijn dat de Note 10+ ook nog een extra time-of-flight-camera op de achterkant krijgt, waarmee de diepte heel accuraat kan worden vastgelegd op beeld. Dat is bijvoorbeeld handig om een portretmodus te creëren (voorgrond heel scherp, achtergrond heel wazig)

.

Volledig scherm Samsung. © AP

Heel misschien gaat Samsung nog een stapje verder en worden er morgen niet twee, maar drie of vier modellen voorgesteld. Aangezien het bedrijf al een aparte Samsung Galaxy S10 uitbrengt die compatibel is met 5G, zou het niet verbazen als ook de Note 10 een extra 5G-uitvoering krijgt, speciaal voor de ‘early adopters’. In België zullen die 5G-modellen overigens niet snel op de markt komen.

Slimme speaker of vouwbare telefoon

Naast de Galaxy Note 10 wordt verwacht dat Samsung nog enkele andere nieuwigheden presenteert. Een smartwatch, de Samsung Galaxy Watch Active, werd eerder deze week al aangekondigd. Andere opties zijn de Galaxy Home, een slimme speaker die een jaar geleden bij de voorstelling van de Note 9 al werd geïntroduceerd.