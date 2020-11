Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft last storing Vodafone

review Dit vinden wij van de nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro

28 oktober Begin september is het voor Appleliefhebbers altijd weer tijd om uit te zien naar de nieuwe iPhone-generatie. Maar in dit bijzondere jaar moest ook Apple pas op de plaats maken. Pas in oktober kon de fabrikant uit Cupertino zijn nieuwste generatie aan het grote publiek laten zien: de iPhone 12-serie. Dit vinden wij van de nieuwe paradepaardjes.