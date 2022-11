‘Verkoop kwakkelt en voorraden zijn te groot’: is dit het ideale moment om een goedkope tv te scoren?

Privacy­waak­hond: verplichte apps Qatar verzamelen data gebruikers

Twee apps die iedere bezoeker van het WK voetbal in Qatar op de telefoon moet hebben staan, verzamelen gegevens over de gebruikers. Ze kunnen zien met wie iemand gebeld heeft, maar ook welke apps er nog meer op het toestel staan. Qatar kan zo bijvoorbeeld zien welke datingapp iemand gebruikt en dat kan iets vertellen over iemands seksuele voorkeur. Ook kunnen de apps toegang hebben tot foto’s van de gebruiker.

17 november