Vier smartphones van 250 euro getest: bieden ze genoeg functies voor zo'n lage prijs?

Een smartphone van 250 euro kopen, is dat niet een gigantisch risico? Mis je dan niet allerlei functies die je eigenlijk wel nodig hebt vandaag de dag? Dat gaan we uitzoeken! We bekeken vier verschillende smartphones tot 250 euro. Hebben we een favoriet?

We proberen altijd een mooie afspiegeling van de markt te nemen door geen twee toestellen van hetzelfde merk te beoordelen. Xiaomi valt de laatste tijd op door voorop te lopen bij de introductie van nieuwe functies in een lager prijssegment. Dat geldt voor de Poco X3 NFC duidelijk ook. Zo heeft het toestel een schermverversingssnelheid van 120Hz (iets wat zelfs de duurste iPhone niet heeft) en een relatief snelle chip.

Motorola doet het al jaren goed in deze klasse met de Plus-toestellen. Met de relatief schone software en in dit geval eveneens een snelle chip voor die prijs, is dit ook een kanshebber om onze grootste aanrader te worden.

OPPO doet inmiddels alweer een tijdje mee in Nederland en heeft als het gaat om de specificaties versus de prijs nog niet echt naam gemaakt, maar dat is ook niet direct de strategie van de Chinese fabrikant. Een mooi ontwerp is belangrijker en het bedrijf wil op een paar punten goed scoren, vaak ten koste van andere functies. Dat zien we ook bij de A91, die geen NFC heeft en een oudere bluetoothversie, maar wel beschikt over een oledscherm en maar liefst 8GB werkgeheugen.

Samsung hoort natuurlijk ook thuis in dit lijstje. De Galaxy A51 is een aanlokkelijk toestel als we naar de specificaties kijken. Het is de oudste telefoon die we bespreken en er is zeker wat voor te zeggen om te wachten op de A52, maar toch is het nog steeds een interessant toestel. Een oledscherm en prima allround specificaties in combinatie met de aantrekkingskracht van het merk Samsung maken deze smartphone populair.

Als we dit zo opschrijven, worden we zelf ook nieuwsgierig welk toestel het tot grootste aanrader schopt.

Poco X3 NFC

De Poco X3 NFC biedt veel waar voor zijn geld, met onder andere een 120Hz-scherm en een relatief snelle chip. Hij is wel wat lijvig en de software is niet voor iedereen ideaal. De camera is echter prima voor deze prijsklasse en hij heeft een goede accuduur.

Als je van ons een winnaar verlangt, dan zou dat de Poco X3 NFC zijn. Voor de meeste mensen is dit de beste koop, maar daar horen wel twee waarschuwingen bij. De eerste is dat het een erg grote telefoon is met een dik camera-eiland en de tweede is dat de software je moet liggen. Soms zijn de vertalingen wat apart, is het even zoeken om de juiste instelling te vinden en hapert het toestel wanneer dat niet zou moeten gezien de prima hardware.

Moto G9 Plus

De enorme Moto G9 Plus is de grootste tegenvaller. Het scherm is een van de boosdoeners. Het is aan de randen minder helder en niet goed afleesbaar in direct zonlicht. Ook de camera, die in andere jaren bij de Plus-serie zo goed was ten opzichte van de concurrentie, valt dit jaar tegen. We zien vrij weinig detail en bovenmatig veel ruis in de foto’s. Soms ogen ze te donker en de nachtmodus is niet heel best. De rest van het toestel is in orde. Zo is de accuduur prima, de chip snel en de Android-ervaring fijn. Camera en scherm zijn echter twee bijzonder belangrijke aspecten van een smartphone, wat dit toestel voor veel mensen vermoedelijk de hekkensluiter van deze test maakt.

OPPO A91

De OPPO A91 is evenmin onze favoriet en dat komt doordat de accuduur matig is. Ook dat is een basaal onderdeel van een smartphone. Daarnaast biedt de OPPO A91 simpelweg te weinig voor deze prijsklasse. Hij mist een NFC-chip, heeft de slapste trilmotor en de vingerafdrukscanner kan beter. Daarnaast heeft de A91 een oude bluetoothversie.

We hadden graag wat van de 8GB aan werkgeheugen ingeruild om een van die dingen te verbeteren. De camera maakt vaak mooie foto’s, maar lijdt aan inconsistentie. Toch is het toestel aan te raden als je niet de hele dag met je smartphone bezig bent, maar het wel belangrijk vindt dat hij soepel aanvoelt en het oledscherm er goed uitziet als je hem gebruikt.

Op die twee vlakken presteert de Oppo A91 namelijk wél uitstekend. Het is bovendien een vrij dun en handzaam toestel, dat er goed uitziet.

Samsung Galaxy A51

De Samsung Galaxy A51 is een prima allround toestel met een goede en vooral consistente camera gezien de prijs. Ook het oledscherm is van relatief goede kwaliteit. Op veel andere fronten scoort het toestel gemiddeld, zoals de behuizing, hardware en accuduur. De software is op zichzelf prima en je krijgt drie jaar ondersteuning, maar het toestel hapert soms wel tijdens het navigeren door Android.

Ook de Samsung Galaxy A51 is vrij dun en heeft een mooi oledscherm. Hij heeft een betere accuduur dan de OPPO-telefoon, maar voelt een stuk minder vlot aan. De A51 hapert regelmatig en de chip is dan ook de traagste van het stel, al is hij de OPPO grafisch gezien wel weer de baas. Dat is hij ook dankzij de vrij consistente camera. De ultragroothoeklens is eveneens de beste in deze test, hoewel de lensvervorming niet goed wordt gecorrigeerd. Als je deze zaken belangrijk vindt, is de Galaxy A51 een goede keuze.

