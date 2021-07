Vijf dingen om op te letten bij aankoop van een e-reader

Wie tijdens de vakantie veel boeken wil lezen, hoeft allang geen stapel boeken meer in de auto te stoppen. Slechts één e-reader vol met je geplande leeskost is genoeg. Als je overweegt er één te halen, zijn hier vijf dingen om op te letten bij de aankoop.

1. Scherm

Er zijn niet heel veel e-readers meer op de markt met een kleurenscherm, en dat heeft zo zijn reden: het scherm van een e-reader is erop gebouwd om je ogen zo weinig mogelijk te belasten. Dat werkt via de technologie ‘E-Ink’: de letters vormen zich op het scherm alsof ze er in inkt op zijn gedrukt. Een belangrijk voordeel van E-Ink is ook dat het scherm nog leesbaar is in direct (zon)licht.

Net zoals bij andere schermen betekent een hogere resolutie ook een betere leesbaarheid. Die resolutie wordt uitgedrukt in ‘dots per inch’, beeldpunten per inch dus. Een goeie standaard is 300 dpi. De betere e-readers hebben wel een achterverlichting of backlight, maar die is een pak minder fel dan bij een tablet of een smartphone.

Dat zuinige monochrome scherm maakt ook dat de batterij van het toestel lang meegaat op één lading. Batterijduur is daarom geen element waarop je hoeft te letten bij de aankoop.

2 - Omvang en gewicht

Ook niet onbelangrijk is de omvang en het gewicht van een e-reader. De betere hebben een gewicht dat niet hoger is dan 200 gram. Wel zijn er heel wat verschillende mogelijkheden qua omvang, maar de meeste e-readers hebben zo ongeveer de grootte van een papieren boek in A5-formaat (14,8 cm x 21 cm).

Ook zijn er bepaalde toestellen met één bredere schermrand, zoals de Kobo Libra H2O. Zo kan je hem makkelijk vasthouden met één hand terwijl je leest.

3 - Opslag

De belangrijkste reden om een e-reader aan te schaffen: op een toestel dat maar net iets meer weegt dan één papieren boek, kun je een boekenkast van zo’n achthonderd boeken kwijt. Als je tenminste een toestel met 8 gigabyte opslaggeheugen – tegenwoordig zo’n beetje de standaard – koopt. Er bestaan er met een veelvoud aan dat geheugen, maar dan moet je wel een héél uitgebreide collectie boeken hebben.

4 - Eigen wifi-boekenwinkeltje

Nagenoeg alle e-readers hebben wifi. Dat komt primair omdat de meeste e-bookmerken ook een eigen winkel hebben waarop je rechtstreeks nieuwe boeken kunt downloaden naar het toestel. De meeste gebruikers blijven bij het bestandsformaat van het toestel dat ze hebben gekocht, dus ook dat is tot op zekere hoogte een non-issue.

Al zal een aantal gebruikers wel vallen over e-readers die geen breed gedragen e-bookbestandsformaten ondersteunen. Zoals ePub, zo’n beetje de mp3 van het elektronische boek, of pdf, het digitale equivalent van een papieren document.

5 – Besturing en comfort

De meeste e-readers hebben inmiddels een aanraakscherm, maar dat is voor dit soort toestellen – die weinig interactie vereisen – ook weer geen must. Fysieke knoppen onderaan het scherm zijn eveneens prima.

Wel is het handig om een beetje keuze te hebben in de beschikbare lettertypen en de tekengrootte die je kunt instellen. Bij de betere toestellen heb je minstens een dozijn beschikbare fonts, en kan je de tekst met een factor tot enkele tientallen vergroten of verkleinen.

Welke e-reader past bij jou?

1. Instapper:

Kobo Clara HD

Specs: 8 GB / 15,24 cm / 300 ppi (pixels per inch) / schermverlichting

Volledig scherm De Clara HD. © Kobo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

2. Beste keuze:

Amazon Kindle PaperWhite

Specs: 8 GB / 15,24 cm / 300 ppi /schermverlichting

Volledig scherm De Kindle PaperWhite © Amazon

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

3. Upgrade:

Kobo Libra H2O

Specs: 8 GB / 17,78 cm / 300 ppi /schermverlichting / waterdicht

Volledig scherm De Libra H2O © Kobo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.