Virtuele chatdienst Mibo maakt interactieve ervaring van beeldbellen

Een avondje uit zit er al een tijd niet meer in, en videobellen begint inmiddels ook vermoeiend te worden. Tijd voor verandering, vond het Nederlandse techbureau Q42. Het resultaat is de virtuele chatdienst Mibo, waarin videobellers vrij kunnen rondlopen, kletsen en plezier maken.

Het idee voor Mibo ontstond bij Q42 toen de eerste coronamaatregelen voelbaar werden. ,,Videomeetings waren bij ons niet te doen”, vertelt Maurice Haak. ,,Iedereen houdt zich stil, het voelt kil en opgesloten. Zeker bij informele gelegenheden werkt het gewoon niet. Teambuilding zit behoorlijk in het nauw. De onderlinge verbinding tussen collega’s ontbreekt.”

Zo ontstond het idee om verschillende technieken te combineren. Je gebruikelijke videoscherm is in Mibo het hoofd van een virtueel poppetje. Dankzij positionele audio hoor je alleen de stem van mensen die bij je in de buurt staan. Loopt een collega naar je toe, dan begint zijn of haar stem ook dichterbij te klinken. Deelnemers kunnen zo dus, net als op een echte borrel, vrij heen en weer lopen om met verschillende mensen te praten.

Virtuele borrel levendiger gemaakt

,,Je ziet dat er op die manier automatisch groepjes ontstaan”, vertelt Haak. ,,Intussen is er ook een optie voor een speciale microfoon, waarmee je iedereen tegelijk toespreekt. Dan kun je bijvoorbeeld weer afspreken om met z’n allen ergens te verzamelen. Het geeft een menselijke kant aan virtuele ontmoetingen.”

Mibo is daarnaast ontworpen voor meer dan alleen meetings. De escape room-bouwers van Sherlocked gebruiken, met hulp van Q42, het platform voor hun nieuwste ontsnappingsspel. ,,Die game hebben we zo toegankelijk mogelijk gehouden”, vertelt bedenker Victor van Doorn. ,,We hebben het bijvoorbeeld ook getest met grootouders. Die moesten wel een beetje begeleid worden door de jonge deelnemers, maar na tien minuten zaten ze er helemaal in.”

Sherlocked was vorig jaar eigenlijk bezig met de ontwikkeling van een derde escape room in de Beurs van Berlage, maar gooide die plannen om toen de lockdown langer bleek te duren. Voor de spelbedenkers was het aanvankelijk zelf ook nog een puzzel om te zien wat wel en niet werkte in een virtuele omgeving.

Escape from Mibo Island © Q42

Ontwerpen van online escape room

,,Je moet goed bedenken welke interacties je wilt gebruiken”, vertelt Van Doorn. ,,Je kunt nu bijvoorbeeld objecten verplaatsen, aan hendels trekken, samen een brug bouwen of communiceren om iets op te lossen. Maar als maker ben je op het begin wel wat beperkter dan bij een fysieke escape room.”

Van Doorn legt dat verder uit. ,,Het is nog een jong platform. Als we bijvoorbeeld iets willen verzinnen waarbij iedere speler op een eigen knop gaat staan, moet dat ook helemaal opnieuw gecodeerd worden. Wat dat betreft moeten we een beetje voorzichtig zijn met nieuwe dingen bedenken. Maar nu we de basis hebben, is het ook een stuk makkelijker om verder te bouwen.”

Er is inmiddels dan ook een tweede game in de maak. ,,We zitten te kijken naar de dynamiek van Weerwolven, of de online game Among Us”, vertelt Van Doorn. ,,Spellen waarin je erachter moet komen wie de moordenaar of weerwolf is. Een escape room doe je eigenlijk maar één keer, maar zo’n ‘social deduction game’ kun je blijven spelen omdat de rollen steeds veranderen. Het idee is om zo’n spel dan ook voor grotere groepen aan te bieden.”

Mibo is momenteel gratis toegankelijk voor groepen tot en met twaalf personen. Voor grotere (bedrijfs-)bijeenkomsten, waar duizenden mensen tegelijkertijd kunnen samenkomen, wordt een apart bedrag gevraagd. Ook voor zulke grote evenementen heeft Sherlocked escape room-ideeën, vertelt Van Doorn. ,,Je hebt dan een rondhang-eiland voor iedereen, en per team een linkje voor een eigen escape room. Als je klaar bent, keer je weer terug naar het hoofdeiland. Kijken wie het snelste is.”

