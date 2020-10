Vivo toont smartphone met afneembare uitklapcamera

Rechter VS behandelt Tik­Tok-zaak enkele uren voor ingaan verbod

26 september Een Amerikaanse federale rechter buigt zich zondagochtend over de vraag of de Verenigde Staten de app TikTok mogen verbannen uit Amerikaanse appstores. Dat is slechts uren voordat het door president Trump uitgevaardigde verbod op het populaire videoplatform zou moeten ingaan.