Volg AD Tech nu ook op Facebook en Twitter!

Release Battle­field V met hoofdrol voor Rotterdam vandaag speelbaar

11:25 De gloednieuwe shooter in de Battlefield-reeks is vandaag dan eindelijk uitgekomen voor de Xbox One, PS4 en PC. Opvallend is dat er een hoofdrol voor Rotterdam is in het spel, dat na jaren weer terugkeert naar de Tweede Wereldoorlog. Let wel: om vandaag te spelen moet men de Deluxe edition kopen. De goedkopere standard-editie komt op 20 november uit.