Voortaan kan je je geschiedenis bij Google automatisch wissen: zo stel je het in

Standaard houdt Google een hoop informatie over je bij. Duik je de instellingen van je Google-account, dan vind je wellicht een volledige kaart terug met alle plaatsen waar je in de afgelopen jaren bent geweest, een lijstje met wanneer je welke apps hebt gebruikt op je smartphone en welke filmpjes je hebt gekeken op YouTube.

Die informatie wordt in principe voor eeuwig bewaard. Tot voor kort was het dan ook enkel mogelijk om je activiteitsgeschiedenis handmatig te wissen. Lees: je moest elke keer naar de instellingen van je Google-account gaan, daar de juiste opties opsnorren en alle gegevens verwijderen. Een hoop werk dus.

Automatisch wissen

Zet jij zelf ook liever een vervaldatum op je data? Ga dan naar ‘ Activiteitsopties ’ in de instellingen van je Google-account. Je ziet er een lijstje met ‘activiteiten’: alle bezigheden op het internet of op je smartphone die Google volgt en bewaart.

Klik op ‘ Web- en app-activiteit ’, daarna op ‘ Activiteit beheren ’ en op ‘ Kiezen voor automatische verwijdering ’. Vervolgens kan je kiezen of je gegevens drie maanden of achttien maanden worden bewaard. In het volgende venster kan je opteren om met terugwerkende kracht meteen ook alle data die op dit moment ouder is dan drie maanden te verwijderen. Kies je gewenste optie en bevestig.

Uitschakelen

Je kan er natuurlijk ook gewoon voor kiezen om Google geen toestemming te geven om je activiteit bij te houden. Daarvoor klik je bij elke activiteitsoptie op de blauwe schakelaar. Als de schakelaar grijs is, is de functie uitgeschakeld.

Google waarschuwt wel dat bepaalde gepersonaliseerde functies in Google-diensten in dat geval beperkt worden of niet zullen werken. Bijvoorbeeld kan het dat je geen relevante zoekresultaten ziet of geen aanbevelingen krijgt voor interessante plaatsen in de buurt.