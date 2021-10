Waarom de iPhone wellicht tóch geen usb-c-poort krijgt in 2024

Heel even leek het einde van alle kabelwirwar in zicht: een wetsvoorstel van de Europese Commissie pleit voor één universele oplader, zodat alle smartphones voortaan één soort kabel gebruiken. Maar er is een kans dat Apple deze maatregel via een omweg weet te omzeilen, waardoor je iPhone alsnog anders oplaadt.

Delen per e-mail

Al ruim tien jaar probeert de Europese Unie om het aantal smartphonekabeltjes terug te dringen. Dat begon met een simpele belofte van techbedrijven om er iets aan te doen, waardoor het aantal snoeren is teruggedrongen naar drie varianten: micro-usb, usb-c en lightning.

Het nieuwe wetsvoorstel moet techbedrijven dwingen hun snoertjes uniform te maken, waardoor iedere telefoonfabrikant alleen nog maar usb-c zou gebruiken. Het zorgt ervoor dat je oude kabeltjes blijven werken met nieuwe telefoons en je dus niet steeds een nieuwe hoeft te kopen. In de praktijk gebruiken bijna alle recente Android-telefoons al usb-c, waardoor vooral Apple moet inschikken.

De wet zou op zijn vroegst in 2022 aangenomen kunnen worden, waarna bedrijven twee jaar krijgen om hun toestellen aan te passen. Het zou betekenen dat vanaf 2024 alle smartphones met usb-c opgeladen kunnen worden, maar één uitzondering in de wet kan roet in het eten gooien.

Draadloze apparaten zijn de uitzondering

De nieuwe wet richt zich enkel op apparatuur die met een kabeltje opgeladen wordt. ,,Er kan nog veel worden geïnnoveerd op draadloos gebied”, beloofde eurocommissaris Thierry Breton toen het voorstel werd gepresenteerd. Apparaten die draadloos worden opgeladen, mogen daarbij nog hun eigen snoeren daarvoor gebruiken.

Die uitzondering is essentieel voor fabrikanten van wearables zoals smartwatches, die door hun unieke vormen vaak hun eigen oplaadsnoeren nodig hebben. Die klikken met een magneet aan het apparaat vast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een poortloze iPhone

Die uitzondering kan echter ook gelden voor een nieuwe iPhone, die tegen 2024 in de winkels ligt. Geruchten wijzen al jarenlang op de komst van een volledig poortloze iPhone, die alleen nog maar draadloos kan worden opgeladen. Dat toestel zou dan geen usb-c of lightning gebruiken, en alsnog in lijn zijn met de Europese wet.

iPhones van de afgelopen paar jaar kunnen al draadloos worden opgeladen. Afgelopen jaar maakte introduceerde Apple bovendien zijn MagSafe-lader, die met magneten achterop de iPhone 12 of nieuwer bevestigd kan worden. Daarmee lijkt het bedrijf zijn kabelloze telefoon al voor te bereiden.

Usb-c en MagSafe

Daarmee zou het Brusselse plan voor één smartphone-lader wellicht toch niet in 2024 uitkomen. In plaats daarvan worden telefoons met twee soorten snoeren geleverd: usb-c voor de meeste Android-telefoons en een MagSafe-kabel voor iPhones. Een situatie die best wel op de huidige lijkt, waarbij usb-c en Apples lightning de norm zijn.

Tenminste: als de geruchten over een volledig poortloze iPhone kloppen. Hoewel die verhalen uit vrij betrouwbare bronnen zijn gekomen, dacht Bloomberg ook dat we in 2021 al zo’n volledig draadloos toestel zouden zien. Maar de recente iPhone 13 heeft nog gewoon een snoertje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.