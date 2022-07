Waarom je nóóit een fotoalbum van je vakantiekiekjes op WhatsApp moet maken

Heb je een memorabele vakantie achter de rug en wil je de foto’s die jij en je gezelschap met smartphones hebben gemaakt vereeuwigen in een fotoalbum? Het laatste dat je dan moet doen is die foto’s delen via WhatsApp.

De bestandsgrootte van foto’s die je via WhatsApp verstuurt wordt standaard door de app verkleind. Op deze manier kun je bestanden sneller versturen en downloaden. Het bespaart bovendien ook data.

Op je telefoon ziet zo’n WhatsApp-plaat er vaak prima uit, maar als je de foto gaat afdrukken kom je bedrogen uit. Je gebruikt dan liever het originele, veel grotere fotobestand op de telefoon.

Met omweg kan het tóch via WhatsApp

Er is echter een omweg om foto’s in de originele bestandsgrootte te verzenden via WhatsApp, maar dit is nogal omslachtig. Op een iPhone verplaats je de foto’s eerst naar de map ‘Bestanden’ en verzend je de foto’s vervolgens vanuit WhatsApp als bestand in plaats van als foto.

Op Android-toestellen kun je bij de bijlageselectie in WhatsApp voor ‘Document’ kiezen en vervolgens zoeken naar de map waar de door jou gemaakte foto’s worden bewaard. Bij het versturen zie je dan geen voorbeeld van de foto in het gesprek.

Er zijn buiten WhatsApp ook andere, makkelijkere manieren die wij aanraden.

Foto's versturen via e-mail

Als je een foto per e-mail verstuurt wordt het originele bestand gestuurd. Stuur je een foto met 4K-resolutie en bestandsgrootte van maximaal 3,2 MB, dan behoudt de foto ook na het verzenden en downloaden deze kenmerken. Er gaat dus geen kwaliteit verloren.

De maximale bestandsgrootte in e-maildiensten is doorgaans wel beperkt. Bij Outlook en Gmail kun je niet meer dan 20 tot 25MB per e-mail versturen. Als je veel foto’s wilt versturen is per e-mail dus niet heel efficiënt.

Foto's versturen via clouddienst

Clouddiensten zijn niet alleen handig om al je belangrijke bestanden en foto’s op te bewaren, ze beschikken ook over een handige deeloptie. Geüploade foto’s of fotomappen zijn te delen door middel van een linkje. Er zijn genoeg clouddiensten die gratis opslag bieden, zoals Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud en Google Foto’s. Tegen betaling kun je de hoeveelheid opslag uitbreiden indien de standaardhoeveelheid niet voldoende is.

Let op: bij sommige diensten, waaronder Google Foto’s, is het mogelijk om de back-upkwaliteit van foto’s in te stellen. Zorg ervoor dat de juiste optie is ingesteld, zodat de oorspronkelijke kwaliteit behouden blijft.

Foto's sturen via down- en uploaddienst

Wil je grote bestanden of meer dan 25 MB aan foto’s verzenden? Een down- en uploaddienst biedt dan uitkomst. De bekendste daarvan is WeTransfer. Er is een gratis versie van beschikbaar waarmee je tot 2 GB aan bestanden kunt verzenden.

Je hoeft alleen een bestand, foto of zelfs een volledige map toe te voegen en de e-mailadressen van jezelf en de ontvanger in te vullen. Daarna ontvangt de ontvanger een link, waarna deze het bestand binnen een aantal dagen kan downloaden. Je krijgt als verstuurder ook een melding als de ontvanger de verstuurde bestanden heeft gedownload.

Overige methodes

Als je foto’s van je smartphone op je pc wilt zetten, kun je het toestel ook met een USB-kabel verbinden om de originele kwaliteit te behouden.

Voor Apple-gebruikers kan ook AirDrop worden gebruikt om foto’s van je iPhone naar je Mac te sturen. Ook hierbij wordt het originele bestand verstuurd.

